Российский фигурист отшил журналистку из США после вопроса о Валиевой

Российский фигурист Глеб Смолкин жестко ответил журналистке USA Today Кристин Бреннан, попытавшейся задать вопрос о скандале вокруг Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.
Американская журналистка пыталась задать вопрос партнерше Смолкина - Диане Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, которая тренирует Валиеву. Однако Смолкин вмешался и решительно оборвал Бреннан.
«Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз – это не моя работа, я здесь не для этого», – сказал Смолкин.
Бреннан все же задала вопрос, «было ли им трудно кататься, зная о ситуации с допингом в команде»? Ей ответили, что разговаривать на эту тему нет желания.
Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.
«У нее яркое будущее, несмотря на то что произошло и будет происходить», - сказал Смолкин на английском языке.
После этого представитель USA Today попросила Дэвис саму ответить на вопрос.
«Я не знаю, что произошло, ясно? Больше не будем об этой теме», - ответил ей Смолкин.
Тогда Бреннан поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе по-английски.
«Да. Но не с вами и не по этому вопросу», - резюмировал Смолкин.
Ранее стали известны подробности инцидента с Камилой Валиевой.