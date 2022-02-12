Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Российский фигурист отшил журналистку из США после вопроса о Валиевой

Майк Габриелян

Российский фигурист Глеб Смолкин жестко ответил журналистке USA Today Кристин Бреннан, попытавшейся задать вопрос о скандале вокруг Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.

Российский фигурист отшил журналистку из США после вопроса о Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американская журналистка пыталась задать вопрос партнерше Смолкина - Диане Дэвис, дочери Этери Тутберидзе, которая тренирует Валиеву. Однако Смолкин вмешался и решительно оборвал Бреннан.

«Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз – это не моя работа, я здесь не для этого», – сказал Смолкин.

Бреннан все же задала вопрос, «было ли им трудно кататься, зная о ситуации с допингом в команде»? Ей ответили, что разговаривать на эту тему нет желания.

Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.

«У нее яркое будущее, несмотря на то что произошло и будет происходить», - сказал Смолкин на английском языке.

После этого представитель USA Today попросила Дэвис саму ответить на вопрос.

«Я не знаю, что произошло, ясно? Больше не будем об этой теме», - ответил ей Смолкин.

Тогда Бреннан поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе по-английски.

«Да. Но не с вами и не по этому вопросу», - резюмировал Смолкин.

Ранее стали известны подробности инцидента с Камилой Валиевой.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители