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Олимпиада-2022
1 час назад

Литовская фигуристка Дробязко оценила шансы российских фигуристов завоевать золото ОИ-2022

Газета.Ruиещё 1

Призер чемпионатов Европы и мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко оценила перспективы российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Ее слова передает "Чемпионат".

Литовская спортсменка высказалась о российских фигуристах
Фото: Natacha Pisarenko/APNatacha Pisarenko/AP

"Два балла — маленький разрыв. У Синициной и Кацалапова все еще большие шансы на золото! С другой стороны, можно переместиться как вверх, так и вниз. Но этого совсем не хотелось бы", — сказала Дробязко "Чемпионату".

Российская пара после ритм-танца располагается на второй строчке, отставая лишь от французов Габриэллы Пападакис и Гийоме Сизерону. Медали в танцах на льду будут разыграны 14 февраля. На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Соревнования завершатся 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку на Олимпиаде в Пекине.

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