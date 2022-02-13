Губерниев заявил о панике норвежских лыжников на Олимпиаде-2022

"Норвежцы очень сильно стрессуют в лыжах. Выезжают за счет Йохауг только. Иверсена поставили на первый классический этап, хотя он пропустил 15 километров. На мой взгляд, у норвежцев паника. Так что у мужиков отличные шансы. Мы будем бороться за золото", – сказал Губерниев.