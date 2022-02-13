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Олимпиада-2022
1 час назад

Губерниев заявил о панике норвежских лыжников на Олимпиаде-2022

Газета.Ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей лыжной эстафете на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Его слова передает "Чемпионат".

Губерниев заявил о панике норвежских лыжников на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Норвежцы очень сильно стрессуют в лыжах. Выезжают за счет Йохауг только. Иверсена поставили на первый классический этап, хотя он пропустил 15 километров. На мой взгляд, у норвежцев паника. Так что у мужиков отличные шансы. Мы будем бороться за золото", – сказал Губерниев.

Мужская смешанная эстафета начнется 13 февраля в 10:00 по московскому времени. На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Губерниев заявил, что на призывы экс-главы WADA Дика Паунда пропустить несколько Олимпиад до решения проблем с допингом в России никто серьезно реагировать не будет.

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