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Олимпиада-2022
31 минуту назад

Международный олимпийский комитет готов оказать психологическую поддержку Валиевой

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) готов оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс.

МОК выразил готовность оказать помощь Валиевой
Фото: AP Photo/Patrick SemanskyAP Photo/Patrick Semansky

7 февраля 15-летняя Валиева завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым . В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

"Да, мы считаем, что это [психологическая поддержка] может потребоваться, мы к этому готовы, - отметил Адамс. - Есть и другие способы поддержки. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды".

Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали МОК, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Слушания по делу начнутся 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.
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