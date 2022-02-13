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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России по керлингу одержала третью победу на Олимпиаде

Ura.Ruиещё 4

Российские керлингисты одержали третью победу на групповом этапе Олимпийских Игр в Пекине. Они обыграли итальянцев со счетом 10:7.

Российские керлингисты одержали третью победу на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завершаем матч против Италии со счетом 10:7 в нашу пользу. Поздравляем парней с этой важной победой», — пишет Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

На счету нашей сборной теперь — три победы (над Италией, Китаем и Данией) и два поражения (от США и Швейцарии). Следующими соперниками россиян станут шведы, игра состоится 14 февраля.

В составе российской команды на олимпийском турнире выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). На групповом этапе сражаются 10 команд. Лучшие четыре проходят в полуфинал. Россия на данный момент занимает четвертое место вместе с командой Канады. Финал состязаний по керлингу состоится 19 февраля.

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