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Олимпиада-2022
2 часа назад

Валиева получила стартовый номер в короткой программе Олимпиады

Елена Прошина

Победительница командного турнира зимней Олимпиады в Пекине российская фигуристка Камила Валиева включена в список участниц, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований на Играх, сообщает ТАСС.

Валиева получила стартовый номер в короткой программе Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка выступит под номером 26. Жеребьевка стартовала 13 февраля на арене Capital Indoor Stadium. В списке участниц было 30 фигуристок, среди которых три россиянки: Камила Валиева, Александра Трусова и чемпионка мира Анна Щербакова. Трусова и Щербакова получили 28-й и 29-й стартовые номера соответственно.

7 февраля Валиева завоевала золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой спортивный арбитраж рассмотрит 13 февраля.

На данный момент с российской фигуристки сняли временное отстранение от Олимпиады, российские фигуристы получат «золото» за победу в командном турнире в Пекине.

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