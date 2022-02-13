Валиева получила стартовый номер в короткой программе Олимпиады

Победительница командного турнира зимней Олимпиады в Пекине российская фигуристка Камила Валиева включена в список участниц, которые представят короткие программы в рамках индивидуальных соревнований на Играх, сообщает ТАСС.

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Спортсменка выступит под номером 26. Жеребьевка стартовала 13 февраля на арене Capital Indoor Stadium. В списке участниц было 30 фигуристок, среди которых три россиянки: Камила Валиева, Александра Трусова и чемпионка мира Анна Щербакова. Трусова и Щербакова получили 28-й и 29-й стартовые номера соответственно.

7 февраля Валиева завоевала золотую медаль Олимпийских игр в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой спортивный арбитраж рассмотрит 13 февраля.