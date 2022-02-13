Российские лыжники впервые выиграли золото Олимпиады в эстафете

Российские лыжники выиграли золотые медали Олимпиады в Пекине в эстафете. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Победу российской сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов. Для Спицова эта медаль стала второй на Олимпиаде-2022, ранее он выиграл серебро в скиатлоне. Для Большунова это третья награда: у него имеется золото за скиатлон и серебро в забеге вольным стилем.

Отмечается, что Россия впервые в истории завоевала награды высшей пробы в мужской эстафете. Первое место в данной дисциплине отечественным спортсменам удалось занять 42 года назад в составе сборной СССР.