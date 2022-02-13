«Поверьте мне, я очень рад русскому золоту»

И считает Большунова лучшим лыжником мира на данный момент.

Фото: РИА Новости РИА Новости

И считает Большунова лучшим лыжником мира на данный момент. Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт из издания NRK вошел в историю Олимпиады в Пекине как автор статьи о победе россиянина Александра Большунова в скиатлоне. Точнее, о том, что этой победы быть не должно, как и всех российских спортсменов на этих Играх. Реакция российской публики была очевидна, а глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Видео дня

«Матч ТВ» нашел Салтведта и спросил у него про возможное перемирие с Вяльбе, величие Большунова и разочарование Вероники Степановой.

«Мы уважаем Вяльбе, хотя не всегда с ней согласны»

— Как ваши норвежские коллеги отреагировали на бойкот со стороны Елены Вяльбе?

— Они были очень удивлены, потому что не понимали причин ее бойкота.

— Глава ФЛГР считается важным спикером для норвежской прессы?

— Конечно, так и есть. Она — настоящая звезда в мире зимних видов спорта. Елена Вяльбе — громкая и властная, и у нее очень жесткое мнение. И она не всегда любит нас, но норвежцам это нравится. Она привносит напряжение и эмоции в лыжные гонки.

— Люди в Норвегии уважают ее?

— Мы всегда слушаем ее с уважением и интересом, хотя порой мы с ней не согласны.

— Хотели бы вы лично пообщаться с Вяльбе?

— Мне бы этого очень хотелось. Было бы очень интересно сесть и обсудить все, с чем мы согласны и несогласны. Также хотел бы услышать ее мнение о будущем лыжного спорта. Кстати, она может взять с собой Веронику Степанову (смеется).

— Желали бы вы заключить перемирие с Вяльбе?

— Я никогда не хотел враждовать с ней. Она отреагировала на мою статью, однако я не уверен, что она действительно прочитала ее. У меня не было ничего, кроме похвалы Большунову, Спицову и другим российским спортсменам. Они невиновны. Я критиковал систему, у которой, как мне кажется, не хватило мужества или воли должным образом наказать российский спорт. И статья была направлена в первую очередь против МОК.

«Степанова — дальновидный тактик, а это не очень хорошая новость для норвежцев»

— Считаете ли вы Большунова сильным лыжником?

— Я считаю Большунова не сильным, а сильнейшим лыжником в мире. Клебо — лучший спринтер, но Большунов — лучший лыжник среди мужчин на данный момент. Он является эталоном для всех остальных.

— Вы уже ранее упомянули Веронику Степанову. Мне также интересно ваше мнение насчет ее заявления. Она сказала, что приняла вашу статью близко к сердцу.

— Я ее очень уважаю и понимаю её разочарование. Я могу лишь повторить, что моя критика была направлена не на невинных российских спортсменов, которые выступают сейчас, а на систему. Я не против какого-то конкретного спортсмена или какого-либо государства. Я просто поддерживаю чистый и честный спорт, что делает и Степанова, я уверен в этом.

— Вероника отлично проявила себя в женской эстафете. Что думаете о гонке?

— Женская эстафета была действительно увлекательной. Она стала прекрасной демонстрацией того, насколько захватывающими могут быть лыжные гонки. Обычно первый этап не является решающим, но в этот день он был драматичным и очень важным для результата. Предсказать, кто победит, было невозможно до самых последних секунд. Моя новая подруга Степанова (смеется) показала, что она не только блестящая лыжница, но и уже очень дальновидный тактик. Боюсь, это не очень хорошая новость для сборной Норвегии на ближайшие годы. Но я хочу, чтобы вы мне поверили: я очень рад за российскую золотую медаль! Победила лучшая команда.

— Ежедневно на брифинге МОК зарубежные журналисты задают вопросы о ситуации с Камилой Валиевой. Вы планируете написать материал об этом?