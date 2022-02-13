Большунов: очень рад, что сегодня все сработало

«Почему не пытался что-то сделать Клебо? Может, он реально смотрел на свое состояние, думал, что может сделать в такой ситуации. Меня это не волнует. Было два варианта состава, но споров не было особо, просто они были равнозначные. Наступило время расслабиться? Мы особо и не напрягались. Надеюсь, эти ребята пришли надолго», — сказал Бородавко.