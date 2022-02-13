«Смотреть на это ужасно»: Биатлонистке стало плохо во время гонки

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд потеряла сознание на финише гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает NRK.
Спортсменка была третьей после четвёртого огневого рубежа и претендовала на награду. Однако на последних метрах дистанции ей стало плохо. Было видно, что биатлонистке сложно стоять на ногах. В итоге она пришла 14-й, и сразу после финишной черты упала на землю.
«На финише она потеряла сознание, и ей понадобилась помощь», - пишет норвежское издание.
Беспомощную Тандреволд унесли два человека из вспомогательной команды. Некоторое время ей оказывали медицинскую помощь в теплой палатке.
«Это произвело сильное впечатление. Смотреть на это было ужасно», — заявил норвежский комментатор.
К счастью, довольно быстро норвежка пришла в себя.
«Она переоделась сама и жалеет, что не смогла бороться за место, на которое надеялась, - сказал врач национальной сборной Норвегии Ларс Колсруд.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал российских биатлонисток за неудачу на зимней Олимпиаде.