В Норвегии разнесли своих лыжников за проигрыш России

Главными виновниками поражения назначили тренерский штаб и Эмиля Иверсена.

Фото: LARS BARON/GETTY IMAGES LARS BARON/GETTY IMAGES

Россия снова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде! Вслед за женской сборной то же самое удалось сделать и мужской четвёрке в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова. Наши лыжники тотально доминировали на дистанции и «привезли» ближайшим преследователям, норвежцам, более минуты. Устюгов пересекал финишную черту с флагом в руках. Стоит ли говорить, что такой триумф навёл уныние и ужас на всю Норвегию. Местная пресса просто разгромила свою сборную. Ещё до старта гонки скандинавы долго обсуждали и осуждали решение тренерского штаба поставить в эстафету Эмиля Иверсена, а после её завершения гонки просто уничтожали последнего.

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«Золотые надежды ускользнули тогда, когда Иверсена уничтожил спринтер. Эмиль показал ужасающее время уже на первом этапе. Российско-норвежской дуэли в реальности так и не произошло. Все надежды угасли, когда Алексей Червоткин уничтожил Эмиля Иверсена на первом этапе. Невзирая на погоду, Россия сразу же поехала хорошо. На Иверсена больно смотреть. Он и до этого не показывал топ-скорость. Это не гонка, а наказание для него», — пишет издание NRK.

Напомним, с Иверсеном Норвегия занимала лишь четвёртое место при передаче эстафеты.

Издание Dagbladet также склонно винить во всём Иверсена.

«С учётом погодных условий ожидалось, что России будет непросто на первых двух этапах. Но уже к середине своего отрезка Алексей Червоткин «привёз» Иверсену и другим более 20 секунд», — говорится в источнике.

«Второе место – равносильно третьему и четвёртому. Это никому не интересно. Серебро в контексте эстафеты – поражение. Те, кто жил в Норвегии в моё время, понимают это», — приводит слова Петтера Нортуга Dagbladet.

«Йоханнеса Клебо поставили в немыслимые условия», — начинает свой репортаж Nettavisen.

«Норвегия так и не пришла в себя после первого этапа. Россияне лидировали с заметным преимуществом и опередили нас более чем на минуту. Клебо был намного лучше своего соперника из Франции и контролировал борьбу за серебро», — пишет издание.

«Конечно, в Норвегии будут споры относительно состава», – отметил комментатор Осбьорн Мюрри после гонки. Очевидно, что здесь тень падает снова на Иверсена, который, по сути, приговорил своих товарищей по команде уже на первом этапе.

Сами норвежские лыжники были не слишком многословны. Но Пол Голберг, показавший на втором этапе неплохой ход, признал, что Россия сегодня была просто лучше.

«Россияне были лучше нас, и мы должны их поздравить с этим достижением», — сказал Голберг.

А назначенный главным виновником поражения Иверсен выразил сожаление после завершения гонки и отметил, что просто «потерял последнюю передачу».

Судя по всему, в Норвегии действительно пройдут большие разбирательства, как в отношении самих лыжников, так и в отношении тренерского штаба, допустившего ошибку при формировании состава. Но нас это не должно сильно беспокоить. Тем более что скандинавы нашли мужество признать поражение и искать виноватых у себя, а не на стороне, как бывало не раз.