Латыпов: Олимпийская медаль – мечта. Я шёл к этому с детства

«Сегодня тяжёлое скольжение, свежий снег. Лыжи ехали неплохо. Сегодня были плохие погодные условия, поэтому не было такого скольжения как в предыдущие дни. Да, это была одна из самых тяжёлых гонок. На последнем круге я отдал все силы, чтобы сохранить свою позицию. Хочу поблагодарить сервис, они сделали хорошие лыжи. Олимпийская медаль – это мечта. Я шёл к этому с детства и очень рад», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.