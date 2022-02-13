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Олимпиада-2022
31 минуту назад

Баннеры в поддержку фигуристки Валиевой появились в Москве

ТАСС

Баннеры в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой появились на улицах Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве
Фото: ТАССТАСС

На баннерах нанесена надпись "Камила, мы с тобой!" Также на некоторых зданиях города появились табло с таким же содержанием.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. WADA, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение.

Слушания по делу запланированы 13 февраля на 15:30 мск, а решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

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