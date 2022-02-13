Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве

На баннерах нанесена надпись "Камила, мы с тобой!" Также на некоторых зданиях города появились табло с таким же содержанием.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. WADA, Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение.