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Олимпиада-2022
1 час назад

Журова — о бронзе Голиковой: теперь мы единственные с медалями в 9 видах. Уникально!

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала завоевание Ангелиной Голиковой бронзовой медали в беге на коньках на дистанции 500 м на зимних Олимпийских играх, проходящих в Пекине.

Журова сообщила об уникальном достижении РФ на Играх
Фото: ТАССТАСС

«Бронза Голиковой вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, это грусть, что не взяла золото, с другой — это медаль! Мы все думали, что это первая победа, но это оказалось не так. Однако наши ребята попали в полуфинал командной гонки, данное достижение может и

Ангелина задала высокую планку с самого начала гонки, так что все заволновались. Она же серебряный призёр чемпионата Европы, поэтому вполне претендовала на золото. И Голикова осознавала это. В то же время молодая американка Джексон расслабилась.

Благодаря сегодняшнему выступлению в конькобежном спорте мы стали единственной страной с медалями в девяти видах спорта. Уникальное достижение!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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