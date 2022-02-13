Журова сообщила об уникальном достижении РФ на Играх

«Бронза Голиковой вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, это грусть, что не взяла золото, с другой — это медаль! Мы все думали, что это первая победа, но это оказалось не так. Однако наши ребята попали в полуфинал командной гонки, данное достижение может и