Сергей Устюгов: какой-то осадочек у меня остался

Российский лыжник Сергей Устюгов признался, что не полностью удовлетворён завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 13 февраля, Устюгов в составе российской команды выиграл эстафету. В состав команды, кроме него, входили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Александр Большунов.

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«Как долго этого ждать и наконец-то дождаться. Но какой-то осадочек у меня остался», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Товарищи по команде поддержали Устюгова и пообещали помочь ему исправить настроение.

«Пройдёт вечер — и он осознает», — предположил Спицов.

«Мы его расшевелим», — добавил Червоткин.

«Главное, что он сегодня хорошо шевелился», — заключил Большунов.