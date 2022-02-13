"Обидно, что ситуация с Валиевой всплыла на Олимпиаде"

«Для меня командная медаль — медаль страны. Это наша страна. Наша страна в четырёх видах сильнее, чем остальные страны. И если бы каталась не Камила, а другая наша спортсменка, результат был бы тот же. Обидно, что ситуация всплыла на Олимпиаде. Я так понимаю, что для того, чтобы история получила больше резонанса», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.