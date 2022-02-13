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Олимпиада-2022
50 минут назад

CAS завершил слушания по делу Валиевой

Чемпионат.com

Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Процесс продолжался около семи часов. Ранее сообщалось, что итоговое решение будет вынесено 14 февраля в середине дня мск.

CAS завершил 7-часовые слушания по делу Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Пока неизвестно, допустят ли 15-летнюю россиянку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). При этом она уже успешно выступила в командном турнире, где в составе российской сборной выиграла золотую медаль. Там она выиграла короткую и произвольную программы.

"Обидно, что ситуация с Валиевой всплыла на Олимпиаде"

Валиева также участвовала в слушаниях. Она давала показания с помощью видеосвязи.

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