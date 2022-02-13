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Олимпиада-2022
1 час назад

В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой

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Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал, когда будет вынесено решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Стало известно, когда решится судьба Валиевой на Играх
Фото: ТАССТАСС

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — сказал Риб.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире. Церемония награждения победителей и призёров откладывается из-за ситуации с Валиевой.

CAS завершил 7-часовые слушания по делу Валиевой

Ранее Тутберидзе высказалась о возможном лишении сборной России золотой медали в командном турнире из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

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