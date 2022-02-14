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Олимпиада-2022
8 часов назад

Россия вышла на второе место по числу наград на Играх

Елена Прошина

Сборная России заняла второе место в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом пишет «Газета.ру».

Россия вышла на второе место по числу наград на Играх
Фото: ReutersReuters

В воскресенье, 13 февраля, российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Сергей Устюгов и Денис Спицов взяли золотую награду в эстафете. Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования. Шорт-трекист Константин Ивлиев выиграл серебряную награду в гонке на 500 метров. Ангелина Голикова взяла бронзовую медаль в беге на коньках на 500 метров.

Таким образом, на счету сборной команды России четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Первое место по числу завоеванных медалей занимает Норвегия (9-5-7). Тройку замыкают немцы (8-5-1).

Как отмечает издание, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает в Пекине под названием ROC (Russian Olympic Committee). На церемонии награждения вместо гимна будет звучать произведение Петра Чайковского — фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром.

Ранее стало известно, что нападающий сборной России Никита Гусев повторил достижение Евгения Малкина на Олимпийских играх.

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