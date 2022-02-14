Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у своего тренера Этери Тутберидзе во время тренировки на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Пул №3».
Сообщает, что спортсменка тренировалась на льду Столичного дворца спорта. В ходе репетиции она совершила неудачный прокат, не смогла сдержать слез и заплакала.
Сейчас Камила Валиева готовится к соревнованиям в женском одиночном катании, которые стартуют 15 февраля.
В Москве в поддержку российской фигуристки появились билборды. В департаменте СМИ и рекламы города сообщили, что программа поддержки совместно с Олимпийским комитетом России шла с начала зимней Олимпиады. Отмечается, что по итогам объявления результатов на Олимпиаде лица чемпионов появятся на экранах.
Ранее в Международном агентстве тестирования заявили, что тест на допинг, который взяли у Камилы Валиевой, показал положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство временно отстранило фигуристку от соревнований, однако запрет был снят после апелляции Валиевой.
Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения Камилы Валиевой на Олимпийских играх.