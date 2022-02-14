Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у своего тренера Этери Тутберидзе во время тренировки на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Пул №3».

Фото: telegram-канал «Пул N3» telegram-канал «Пул N3»

Сообщает, что спортсменка тренировалась на льду Столичного дворца спорта. В ходе репетиции она совершила неудачный прокат, не смогла сдержать слез и заплакала.

Сейчас Камила Валиева готовится к соревнованиям в женском одиночном катании, которые стартуют 15 февраля.

В Москве в поддержку российской фигуристки появились билборды. В департаменте СМИ и рекламы города сообщили, что программа поддержки совместно с Олимпийским комитетом России шла с начала зимней Олимпиады. Отмечается, что по итогам объявления результатов на Олимпиаде лица чемпионов появятся на экранах.

Ранее в Международном агентстве тестирования заявили, что тест на допинг, который взяли у Камилы Валиевой, показал положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство временно отстранило фигуристку от соревнований, однако запрет был снят после апелляции Валиевой.