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Олимпиада-2022
18 минут назад

Российские фигуристы завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

Lenta.ru

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские фигуристы завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сумме за два проката они набрали 220,51 балла. Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие 226,98 балла. На третьем месте расположились американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Дохонью с 218,02 балла.

Две другие российские пары не сумели попасть в пятерку лучших. Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07 балла), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми.

Вместе со сборной России Синицина и Кацалапов победили в командном турнире Олимпиады-2022. Однако фигуристы не получили золотые медали, так как церемония награждения была отложена из-за положительного допинг-теста Камилы Валиевой.

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