Россия заняла шестую строчку в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборная России, которая выступает на Олимпийских играх в Пекине под флагом ОКР, оказалась на шестом месте в медальном зачете. Как сообщает Чемпионат.com, это произошло после того, как фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацапалов взяли «серебро» в танцах на льду.
Всего в копилке сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Лидером медального зачета является Норвегия (9-5-7), второе место занимает Германия (8-5-1), третье — США (7-6-2).
Отметим, что российским спортсменам уже удалось превзойти результат прошлых зимних Олимпийских игр, которые прошли в Пхенчхане в 2018 году — тогда у сборной были 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей (13-е место в медальном зачете).