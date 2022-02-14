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Олимпиада-2022
1 час назад

Россия заняла шестую строчку в медальном зачете Олимпиады-2022

Елена Прошина

Сборная России, которая выступает на Олимпийских играх в Пекине под флагом ОКР, оказалась на шестом месте в медальном зачете. Как сообщает Чемпионат.com, это произошло после того, как фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацапалов взяли «серебро» в танцах на льду.

Россия заняла шестую строчку в медальном зачете Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в копилке сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Лидером медального зачета является Норвегия (9-5-7), второе место занимает Германия (8-5-1), третье — США (7-6-2).

Отметим, что российским спортсменам уже удалось превзойти результат прошлых зимних Олимпийских игр, которые прошли в Пхенчхане в 2018 году — тогда у сборной были 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей (13-е место в медальном зачете).

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