Россия заняла шестую строчку в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборная России, которая выступает на Олимпийских играх в Пекине под флагом ОКР, оказалась на шестом месте в медальном зачете. Как сообщает Чемпионат.com, это произошло после того, как фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацапалов взяли «серебро» в танцах на льду.