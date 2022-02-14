Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль Олимпиады-2022 в танцах на льду. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали обладателями золота, бронзовые медали досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Результат французской пары - 226,98 балла, Синицина и Кацалапов получили 220,51 балла, Хаббелл и Донохью – 218,02 балла.

Две другие российские танцевальные пары - Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин - заняли шестое и 14-е места соответственно (205,07 и 179,82 балла).

Синицина и Кацалапов ранее завоевали золотую медаль командного турнира. После их серебра российская команда поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. К утру 14 февраля у россиян четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.