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Олимпиада-2022
1 час назад

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро Олимпиады-2022

Мария Иванова

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль Олимпиады-2022 в танцах на льду. Об этом сообщает «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду
Фото: ТАССТАСС

Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали обладателями золота, бронзовые медали досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Результат французской пары - 226,98 балла, Синицина и Кацалапов получили 220,51 балла, Хаббелл и Донохью – 218,02 балла.

Две другие российские танцевальные пары - Александра Степанова/Иван Букин и Диана Дэвис/Глеб Смолкин - заняли шестое и 14-е места соответственно (205,07 и 179,82 балла).

Синицина и Кацалапов ранее завоевали золотую медаль командного турнира. После их серебра российская команда поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине. К утру 14 февраля у россиян четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.

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На первом месте в медальном зачете находится Норвегия (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых медалей).

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