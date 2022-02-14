Тутберидзе назвала скандал с Валиевой спланированным

Российская тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась касательно задержки обнародования положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022. В эфире Первого канала она заявила, что весь скандал был изначально спланирован.

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«Обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс», — заявила эксперт.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.