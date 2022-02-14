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Олимпиада-2022
54 минуты назад

CAS объяснил свое решение по делу Валиевой

Алиса Селезнёва

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую подозревают в употреблении запрещенных препаратов, с учетом ее статуса «защищенной персоны». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Сомнительная проба у Камилы Валиевой была взята до начала Олимпиады. Анализ, который показал запрещенный препарат, спортсменка сдала 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. О триметазидине сообщила шведская лаборатория, аккредитованная WADA. В Олимпийском комитете России обратили внимание, что по международным стандартам обработка должна была составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

13 февраля в Пекине состоялась выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), на которой выступила и сама Валиева. Сегодня стало известно, что суд допустил российскую спортсменку до личного турнира Олимпиады в Пекине, отклонив апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В решении суда отмечается, что Камила Валиева не достигла 16 лет и в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом является «защищенной персоной».

«Антидопинговые правила ничего не говорят о временном отстранении, налагаемом на защищаемых лиц, в то время как в этих правилах содержатся конкретные положения о более мягких санкциях в этом случае», - отметил CAS.

Суд также учел, что допинг-пробы Камилы Валиевой, сданные во время Олимпийских игр, были отрицательными.

«Комиссия CAS также подчеркивает, что существуют серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года», - говорится в решении суда.

Таким образом, выездная панель CAS пришла к выводу, что решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой от соревнований «было целесообразным».

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