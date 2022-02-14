В США «разочарованы» решением CAS по делу Валиевой

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC) «разочарованы» решением Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступления после положительной допинг-пробы. Об этом сообщает Чемпионат.com.

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«Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России», — говорится в обращении президента USOPC Сары Хиршланд.

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Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Анализ был взят у спортсменки до начала ОИ-2022 — 25 декабря 2021 года. В Олимпийском комитете России обратили внимание, что по международным стандартам обработка должна была составлять максимум 20 дней. В случае с Валиевой проба добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц — там находится аттестованная WADA лаборатория.

После получения результатов допинг-теста российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от участия в соревнованиях. Этот запрет был оспорен спортсменкой и в итоге отменен. С решением не согласились Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

14 февраля стало известно, что СAS не удовлетворил апелляции, благодаря чему Камила Валиева сможет выступить в одиночных соревнованиях, которые начнутся в Пекине 15 февраля. Отмечается, что решение принято с учетом 15-летнего возраста спортсменки.