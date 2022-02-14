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Олимпиада-2022
23 минуты назад

CAS отложил решение по золоту российских фигуристов

Алиса Селезнёва

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине вынесла решение только по допуску россиянки Камилы Валиевой к участию в Олимпийских играх в Пекине, а связанные с командным турниром вопросы будут рассмотрены позже. Об этом говорится в релизе суда.

CAS отложил решение по золоту российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию, обойдя американцев и японцев. При этом именно Валиева сыграла в успехе команды решающую роль. Однако Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

CAS объяснил свое решение по делу Валиевой

Положительной оказалась допинг-проба, взятая у спортсменки еще 25 декабря 2021 года, однако известно об этом стало только 8 февраля. Валиева была временно отстранена от соревнований, однако оспорила это решение. В итоге CAS допустил фигуристку к участию в личном первенстве на Олимпиаде.

«Специальной комиссии CAS было предложено определить, следует ли налагать временное отстранение на спортсмена. Комиссию не просили выносить решение по существу этого дела, а также рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию», - говорится в решении суда.

В арбитраже подчеркнули, что «эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств».

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