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Олимпиада-2022
18 минут назад

Валиева вышла на первую тренировку после вердикта CAS

Елена Прошина

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить ее к личному женскому турниру, который состоится завтра, 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Валиева вышла на первую тренировку после вердикта CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в CAS, однако арбитраж их отклонил.

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