Валиева вышла на первую тренировку после вердикта CAS

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить ее к личному женскому турниру, который состоится завтра, 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

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Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат на триметазидин.