Валиева дважды упала с акселя на тренировке

Российские фигуристки провели заключительную тренировку перед стартом короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

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Камила Валиева упала с тройного акселя в начале программы и повторила попытку на последних секундах звучания музыки, но снова упала. Чисто были исполнены тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

Александра Трусова исполнила тройной аксель в прогоне с помаркой на выезде. Прыжок выглядел докрученным. Кроме акселя были чистые тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

Анна Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.