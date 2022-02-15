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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиева дважды упала с акселя в прогоне короткой программы на тренировке

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Российские фигуристки провели заключительную тренировку перед стартом короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Валиева дважды упала с акселя на тренировке
Фото:  Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Камила Валиева упала с тройного акселя в начале программы и повторила попытку на последних секундах звучания музыки, но снова упала. Чисто были исполнены тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

Александра Трусова исполнила тройной аксель в прогоне с помаркой на выезде. Прыжок выглядел докрученным. Кроме акселя были чистые тройной флип и тройной лутц — тройной тулуп.

Анна Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

Короткая программа у женщин пройдет 15 февраля и начнется в 13:00 по московскому времени.

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