Роднина: если Валиева выиграет золото, его надо будет еще отстоять в судах

Ирина Роднина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине. Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сообщила журналистам, что допуск Валиевой к личным соревнованиям — это локальный успех, а вот медали придётся еще защищать в суде.
"Думаю, даже если Валиева выиграет золото, то его надо будет еще отстоять в судах. Просто так медаль нам никто не оставит. Проблема, очевидно, есть", — приводит слова Родниной издание Sport24.