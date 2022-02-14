Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой должен стать «последним звонком» для российского спорта в ситуации с допингом. Об этом сообщает NEWS.ru.

«[Провести расследование в России] давно пора, и не только по этому поводу. Слушайте, нельзя же без конца на одно и то же наступать. Может быть это последний звонок, там же не только речь про медали. Члены МОК поднимают вопрос, чтобы вообще сделать паузу для России в олимпийском движении», - подчеркнула депутат.

Роднина отметила, что основная борьба в деле Валиевой «еще впереди», хотя ее и не отстранили от Олимпиады. Она напомнила, что разбирательства еще не окончены и решения Спортивного арбитражного суда можно обжаловать.

«Решая вопрос одной девочки, мы можем перекрыть [путь] другим спортсменам. Впереди еще много борьбы, я по-своему рада, что допустили [Валиеву]. Это еще раз показывает, что CAS принимает достаточно взвешенные и серьезные решения», - сказала Роднина.

Командный турнир фигуристов на ОИ-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.