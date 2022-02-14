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Олимпиада-2022
40 минут назад

«Впереди много борьбы»: Роднина оценила решение CAS по Валиевой

Мария Иванова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой должен стать «последним звонком» для российского спорта в ситуации с допингом. Об этом сообщает NEWS.ru.

«[Провести расследование в России] давно пора, и не только по этому поводу. Слушайте, нельзя же без конца на одно и то же наступать. Может быть это последний звонок, там же не только речь про медали. Члены МОК поднимают вопрос, чтобы вообще сделать паузу для России в олимпийском движении», - подчеркнула депутат.

Роднина отметила, что основная борьба в деле Валиевой «еще впереди», хотя ее и не отстранили от Олимпиады. Она напомнила, что разбирательства еще не окончены и решения Спортивного арбитражного суда можно обжаловать.

«Решая вопрос одной девочки, мы можем перекрыть [путь] другим спортсменам. Впереди еще много борьбы, я по-своему рада, что допустили [Валиеву]. Это еще раз показывает, что CAS принимает достаточно взвешенные и серьезные решения», - сказала Роднина.

Командный турнир фигуристов на ОИ-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой.

США отреагировали на допуск Валиевой к Олимпиаде

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.

14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 15 лет). Также суд указал на слишком долгую обработку ее допинг пробы в WADA - с 25 декабря до 8 февраля.

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