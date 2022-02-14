«Это пощечина»: журналистка из США выступила против Валиевой

Американская журналистка Кристин Бреннан раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Мнением на этот счет она поделилась в своей колонке для USA Today.

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«Какой мрачный день для Олимпийских игр и тысяч спортсменов, которые играют по правилам, не обманывают и не принимают допинг. CAS принял ужасное решение. 15-летняя суперзвезда из России Валиева будет допущена к участию в Играх. Это пощечина для спортсменов, которые не жульничают», — написала журналистка.

Напомним, Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, однако церемония награждения была отложена в связи с тем, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.