Церемония награждения в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева займет призовое место. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете, сообщает РИА Новости.

В исполком МОК также решили не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине, где российская сборная заняла первое место.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии.

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.