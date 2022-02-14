Церемония награждения в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если российская спортсменка Камила Валиева займет призовое место. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете, сообщает РИА Новости.
В исполком МОК также решили не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине, где российская сборная заняла первое место.
Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии.
Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.
В результате Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако тот их отклонил, разрешив фигуристке выступать. Сейчас Валиева готовится к турниру по одиночному женскому катанию, выступления в котором пройдут 15 февраля.