МОК отказался проводить награждение призёров командного турнира

Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, где россияне выиграли золото. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил россиянке Камиле Валиевой выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. В релизе отдельно подчеркивалось, что вопросы о командных соревнованиях еще не рассматривались.

Напомним, 7 февраля российские фигуристы одержали победу в командных соревнованиях, однако награждение было перенесено на неопределенный срок.

Позднее, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, однако данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа российских фигуристов.