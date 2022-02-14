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Олимпиада-2022
1 час назад

МОК отказался проводить награждение призёров командного турнира

Елена Прошина

Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, где россияне выиграли золото. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил россиянке Камиле Валиевой выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. В релизе отдельно подчеркивалось, что вопросы о командных соревнованиях еще не рассматривались.

Напомним, 7 февраля российские фигуристы одержали победу в командных соревнованиях, однако награждение было перенесено на неопределенный срок.

Позднее, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, однако данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа российских фигуристов.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS, однако апелляцию отклонили.

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