МОК отказался проводить награждение призёров командного турнира

Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, где россияне выиграли золото. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил россиянке Камиле Валиевой выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. В релизе отдельно подчеркивалось, что вопросы о командных соревнованиях еще не рассматривались.
Напомним, 7 февраля российские фигуристы одержали победу в командных соревнованиях, однако награждение было перенесено на неопределенный срок.
Позднее, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, однако данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа российских фигуристов.
Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS, однако апелляцию отклонили.