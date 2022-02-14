Решение CAS по делу Валиевой могут обжаловать

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, технически может быть обжаловано. Об этом ТАСС заявила Анна Козьменко, партнер в представляющей интересы спортсменке юридической фирме Schellenberg Wittmer.

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Сегодня стало известно, что CAS отказал в удовлетворении апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев и разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет). При этом в WADA заявили о несогласии с этим вердиктом CAS.

«Технически можно искать правовые аргументы [для оспаривания решения CAS]. Но, поскольку другим сторонам нужно теперь об этом думать, по поводу дальнейших апелляций мы бы комментарии не давали. Мы удовлетворены решением», - подчеркнула Анна Козьменко.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения российских фигуристов, завоевавший золотые награды в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой, которая была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге и показала наличие запрещенного триметазидина.