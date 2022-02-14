Решение CAS по делу Валиевой могут обжаловать

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, технически может быть обжаловано. Об этом ТАСС заявила Анна Козьменко, партнер в представляющей интересы спортсменке юридической фирме Schellenberg Wittmer.
Сегодня стало известно, что CAS отказал в удовлетворении апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев и разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет). При этом в WADA заявили о несогласии с этим вердиктом CAS.
«Технически можно искать правовые аргументы [для оспаривания решения CAS]. Но, поскольку другим сторонам нужно теперь об этом думать, по поводу дальнейших апелляций мы бы комментарии не давали. Мы удовлетворены решением», - подчеркнула Анна Козьменко.
Ранее Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения российских фигуристов, завоевавший золотые награды в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба Валиевой, которая была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге и показала наличие запрещенного триметазидина.
Тренер Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что весь скандал с ее подопечной был изначально спланирован. А в Олимпийском комитете России обратили внимание на то, что по международным стандартам проба должна была быть обработана за 20 дней. Однако она добиралась из Санкт-Петербурга до аккредитованной WADA лаборатории в Стокгольме почти месяц.