Валиева безупречно откатала программу на тренировке после решения CAS

Фигуристка Камила Валиева на тренировке показала безупречный прокат короткой программы за день до старта турнира в женском одиночном катании. Как сообщает РИА Новости, спортсменка исполнила тройной аксель, а также каскады «тройной флип — тройной тулуп» и «тройной лутц — тройной тулуп».

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Кроме того, Камила тренировала четверные прыжки, которые запрещены в короткой программе. Отмечается, что тулуп в четыре оборота у нее получается стабильно, а со сальховом ей пришлось потренироваться.

После тренировки Валиева вместе с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой покинули лед через микст-зону. Журналисты не стали задавать им вопросы и лишь поздравили Камилу с положительным решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о ее допинг-пробе.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

В результате Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции CAS, однако тот их отклонил, допустив Валиеву к соревнованиям.