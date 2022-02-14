В Кремле оценили решение CAS по Валиевой

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле рады решению CAS о допуске фигуристки Камилы Валиевой к индивидуальным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине и желают спортсменке победы. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к своей мечте. Мы безусловно рады, что все-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачете», - подчеркнул Песков.

При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать решение Международного олимпийского комитета, отказавшегося проводить церемонию награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине, пишет ТАСС.

«Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета? И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию, обойдя американцев. Однако церемония награждения фигуристов была отложена из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. Анализ был взят у спортсменки до начала ОИ-2022 — 25 декабря 2021 года. В Олимпийском комитете России обратили внимание на серьезное затягивание сроков обработки пробы.

В результате Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились в МОК и Всемирном антидопинговом агентстве. Рассмотрев их апелляции, Спортивный арбитражный суд принял решение допустить Валиеву к соревнованиям.