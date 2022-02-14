Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-6° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
Олимпиада-2022
22 минуты назад

ISU скорректировал регламент соревнований фигуристок на ОИ по требованию МОК из-за Валиевой

Матч ТВиещё 1

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил регламент проведения личных соревнований фигуристок на Олимпиаде в Пекине после запроса от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте ISU.

Ранее исполком МОК заявил, что ISU должен увеличить число спортсменок, которые получат право представить произвольную программу, с 24 до 25, если россиянка Камила Валиева отберется в произвольную.

Как отмечается в релизе, в зависимости от результата Валиевой фигуристки, занявшие места с 1-го по 25-е, смогут выступить с произвольной программой. В первую разминку попадут семь спортсменок, во вторую, третью и четвертую — по шесть.

«Это хамство»: Тарасова о решении МОК

В феврале стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, однако впоследствии дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА это решение отменил. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), МОК и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой, россиянка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде-2022.

Короткая программа женщин на Олимпиаде в Пекине запланирована на 15 февраля, произвольная — на 17 февраля.

43
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители