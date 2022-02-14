Международный союз конькобежцев (ISU) изменил регламент проведения личных соревнований фигуристок на Олимпиаде в Пекине после запроса от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на сайте ISU.

Ранее исполком МОК заявил, что ISU должен увеличить число спортсменок, которые получат право представить произвольную программу, с 24 до 25, если россиянка Камила Валиева отберется в произвольную.

Как отмечается в релизе, в зависимости от результата Валиевой фигуристки, занявшие места с 1-го по 25-е, смогут выступить с произвольной программой. В первую разминку попадут семь спортсменок, во вторую, третью и четвертую — по шесть.

В феврале стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, однако впоследствии дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА это решение отменил. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA), МОК и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой, россиянка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде-2022.