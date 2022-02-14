Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

«Сволочи. Это хамство в чистом виде. Значит, церемонии не будет. Потому что Валиева никуда с подиума не денется», — сказала она.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

В результате Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, однако тот их отклонил, допустив Валиеву к соревнованиям.