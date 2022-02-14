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Олимпиада-2022
58 минут назад

«Это хамство»: Тарасова об отмене церемонии награждения фигуристов

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

«Сволочи. Это хамство в чистом виде. Значит, церемонии не будет. Потому что Валиева никуда с подиума не денется», — сказала она.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

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В результате Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) временно отстранила Валиеву от соревнований, однако запрет был оспорен спортсменкой и снят. С этим не согласились МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которые подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, однако тот их отклонил, допустив Валиеву к соревнованиям.

После этого МОК заявил, что отменяет церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, а также отменит награждение в одиночном женском турнире в случае победы Валиевой.

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