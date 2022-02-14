Канадская фигуристка призвала провести церемонию награждения без России

Канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призвала Международный олимпийский комитет (МОК) провести церемонию награждения за командный турнир Олимпиады-2022 без российских фигуристов. На своей странице в Twitter она написала, что считает полную отмену нечестной по отношению к другим призерам.

«Я вступлюсь — даже если буду одна — и требую провести церемонию награждения для спортсменов из США и Японии. ISU, МОК, не наказывайте их. Позвольте им насладиться моментом», — написала спортсменка.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.