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Олимпиада-2022
1 час назад

Канадская фигуристка призвала провести церемонию награждения без России

Елена Прошина

Канадская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель призвала Международный олимпийский комитет (МОК) провести церемонию награждения за командный турнир Олимпиады-2022 без российских фигуристов. На своей странице в Twitter она написала, что считает полную отмену нечестной по отношению к другим призерам.

«Я вступлюсь — даже если буду одна — и требую провести церемонию награждения для спортсменов из США и Японии. ISU, МОК, не наказывайте их. Позвольте им насладиться моментом», — написала спортсменка.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

«Русских нельзя было пускать на Олимпиаду»

Несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжать участие в соревнованиях, МОК заявил, что отменяет церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, а также отменит награждение в одиночном женском турнире в случае победы Валиевой.

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