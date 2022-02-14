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Олимпиада-2022
1 час назад

Читатели "Рамблера" предложили оспорить решение МОК по российским фигуристам

Мария Иванова

Участники онлайн-опроса на сайте "Рамблер" считают, что решение МОК о церемонии награждения российских фигуристов необходимо оспорить во всех возможных инстанциях. Такой ответ дали 57% участников опроса (603 человека).

Читатели "Рамблера" сочли нужным оспорить решение МОК по российским фигуристам
Фото: Григорий Сысоев\РИА НовостиГригорий Сысоев\РИА Новости

Двадцать восемь процентов (290 проголосовавших) выбрали ответ: "России вообще больше не нужно участвовать в Олимпийских играх, если к нам так относятся". Десять процентов (110 человек) считают, что "российские фигуристы должны покинуть Олимпиаду всем составом в знак протеста". Пять процентов (49 опрошенных) полагают, что России необходимо смириться с ситуацией, поскольку фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде.

Таким образом респонденты ответили на вопрос "Как Россия должна отреагировать на решение МОК не проводить церемонию награждения российских фигуристов?" В опросе участвовал 1051 посетитель сайта.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, а также заявил, что отменит награждение в одиночном женском турнире в случае победы Валиевой.

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