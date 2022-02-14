Читатели "Рамблера" сочли нужным оспорить решение МОК по российским фигуристам

Двадцать восемь процентов (290 проголосовавших) выбрали ответ: "России вообще больше не нужно участвовать в Олимпийских играх, если к нам так относятся". Десять процентов (110 человек) считают, что "российские фигуристы должны покинуть Олимпиаду всем составом в знак протеста". Пять процентов (49 опрошенных) полагают, что России необходимо смириться с ситуацией, поскольку фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде.