Читатели "Рамблера" сочли нужным оспорить решение МОК по российским фигуристам

Участники онлайн-опроса на сайте "Рамблер" считают, что решение МОК о церемонии награждения российских фигуристов необходимо оспорить во всех возможных инстанциях. Такой ответ дали 57% участников опроса (603 человека).
Двадцать восемь процентов (290 проголосовавших) выбрали ответ: "России вообще больше не нужно участвовать в Олимпийских играх, если к нам так относятся". Десять процентов (110 человек) считают, что "российские фигуристы должны покинуть Олимпиаду всем составом в знак протеста". Пять процентов (49 опрошенных) полагают, что России необходимо смириться с ситуацией, поскольку фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде.
Таким образом респонденты ответили на вопрос "Как Россия должна отреагировать на решение МОК не проводить церемонию награждения российских фигуристов?" В опросе участвовал 1051 посетитель сайта.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, а также заявил, что отменит награждение в одиночном женском турнире в случае победы Валиевой.