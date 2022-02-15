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Олимпиада-2022
53 минуты назад

Украинская фигуристка прокомментировала допинг-скандал с участием Валиевой

News.ruиещё 1

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что не верит в допинг российской фигуристки Камилы Валиевой. По её словам, главная сила российских девочек состоит в том, что они талантливые и много работают, сообщает «Р-спорт».

Прочитала и забыла, до сих пор в это не особо верю. Девочки (из России) такие, ничего бы им не помогло, если бы они не обладали таким талантом. Смешно даже думать, они просто талантливые и много работают, — сказала Шаботова журналистам.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Украинский комментатор назвал Валиеву «читершей на допинге»

14 CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

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