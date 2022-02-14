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Олимпиада-2022
1 час назад

Российская лыжница высмеяла обвинения шведского журналиста

Елена Прошина

Победительница эстафеты лыжных гонок на Зимних Олимпийских играх в Пекине Вероника Степанова ответила на обвинения журналиста шведской газеты Expressen Томаса Петтерссона об использовании российскими спортсменами фторосодержащих смазочных материалов. Их запретили из-за вреда окружающей среде.

Российская лыжница высмеяла обвинения шведского журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный ( в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине. Он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова в Instagram-аккаунте.

Ранее Петтерссон заявил, что почувствовал запах фтора от лыж российских и немецких спортсменок. Своими словами он таким образом намекнул на преимущество у них над остальными соперницами, так как лыжи, смазанные фтором, скользят быстрее.

«Русских нельзя было пускать на Олимпиаду»

Степанова завоевала золотую медаль в эстафете в составе сборной России. Она стала самой молодой чемпионкой Олимпийских игр в лыжных гонках, показав лучшее достижение и среди мужчин, и женщин.

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