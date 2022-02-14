Российская лыжница высмеяла обвинения шведского журналиста

Победительница эстафеты лыжных гонок на Зимних Олимпийских играх в Пекине Вероника Степанова ответила на обвинения журналиста шведской газеты Expressen Томаса Петтерссона об использовании российскими спортсменами фторосодержащих смазочных материалов. Их запретили из-за вреда окружающей среде.
«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный ( в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине. Он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова в Instagram-аккаунте.
Ранее Петтерссон заявил, что почувствовал запах фтора от лыж российских и немецких спортсменок. Своими словами он таким образом намекнул на преимущество у них над остальными соперницами, так как лыжи, смазанные фтором, скользят быстрее.
Степанова завоевала золотую медаль в эстафете в составе сборной России. Она стала самой молодой чемпионкой Олимпийских игр в лыжных гонках, показав лучшее достижение и среди мужчин, и женщин.