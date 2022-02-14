Российская лыжница высмеяла обвинения шведского журналиста

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный ( в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине. Он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова в Instagram-аккаунте.