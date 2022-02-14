«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слёзы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что я это буду делать максимально. Настроюсь и покажу свои результаты», — сказала Валиева в эфире Первого канала.