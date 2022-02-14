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Олимпиада-2022
2 часа назад

Валиева: я радуюсь, но при этом эмоционально уже устала

RT на русском

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине.

«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слёзы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что я это буду делать максимально. Настроюсь и покажу свои результаты», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Она добавила, что читает много слов поддержки в интернете. Она также отметила, что её поддерживает весь тренерский штаб.

«Последний звонок»: Роднина о скандале вокруг Валиевой

CAS после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Тарасова поделилась ожиданиями от короткой программы в женском одиночном катании на ОИ-2022.

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