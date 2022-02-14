Всё готовят к тому, что Камилу дисквалифицируют, а её результаты аннулируют.

СAS отклонил апелляции ISU, ВАДА и МОК, оставив снятие временного отстранения Камилы Валиевой в силе.

Раз уж у Международного олимпийского комитета не получилось отстранить Валиеву от соревнований, он решил предпринять собственные действия. Вскоре после решения CAS МОК выпустил заявление, что должен «следовать верховенству закона и разрешить фигуристке участвовать в соревнованиях». А ещё понимает, что расследование не завершено и вина спортсменки не установлена.

Эту ситуацию МОК назвал «неубедительной» и после консультаций с национальными олимпийскими комитетами принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира в фигурном катании. Причина – на пьедестал придётся идти Валиевой. Она правила вроде как и нарушила, но вроде как этот факт официально ещё не установлен.

Следующим пунктом идёт условие: если Валиева займёт место в тройке в одиночном катании, то ни цветочной (где всего-то вручают игрушку), ни церемонии награждения сейчас не будет. МОК обещает провести «достойную церемонию», когда закончится расследование. С юридической точки зрения нарушений нет: МОК является организатором Олимпиады, проведение награждений находится в его юрисдикции. А вот с этической – кажется как минимум сомнительным.

Вина Валиевой не установлена, и МОК сам про это пишет в своём релизе. Но в то же время он превентивно её наказывает, как бы указывая на место: ты – попалась! И раз мы не можем тебя отстранить, то лишим возможности почувствовать себя чемпионкой или призёром, потому что ты вообще не имеешь на это права.

Можно представить, что это решение было принято под давлением других национальных комитетов. МОК решил перестраховаться, чтобы снизить градус хейта: мало ли, условная канадка или американка попадут в призёры и откажутся стоять рядом с Валиевой. Или заявят, что нельзя награждать «допингистку». Но мы всё равно возвращаемся к тому, насколько это решение в данной ситуации этично, и адекватного ответа не находим.

Помимо отмены церемоний, МОК направил просьбу к ISU о включении 25-й спортсменки в произвольную программу, если Валиева попадёт в топ-24 короткой, и федерация её уже утвердила – из «соображений справедливости». Тут можно расценить, что комитет пытается сделать вид, что Валиевой уже не существует: раз такая просьба поступила, значит, МОК держит в голове вариант, что Валиеву в итоге дисквалифицируют, а её результаты аннулируют, и всё к этому готовит.

Это решение, на самом деле, можно адекватно объяснить и даже понять. Да, МОК и правда страхуется на случай, если придётся пересматривать результаты. И в первую очередь на тот, чтобы 25-я спортсменка потом не заявила, что она нечестно не попала в произвольную программу, где могла бы набрать баллов и показать себя.

Но этично ли, что МОК своими решениями показывает, что Валиевой не место на этих соревнованиях? Нормально ли, что после неудовлетворительного для МОК решения CAS комитет в глазах многих россиян выглядит разъярённым метателем стрел в надежде, что хотя бы одна попадёт в Валиеву и накажет её?

На самом деле, вся эта ситуация очень двоякая. С одной стороны, Валиеву ещё никто не признал виновной и не выдвинул ей обвинение. Де-юре у неё такой же статус, как и у остальных девушек, и она по решению CAS имеет право соревноваться. Решение панели арбитражного суда справедливо: девушка в силу возраста является защищённым спортсменом, а у её защиты не было времени, чтобы собрать доказательства и отстоять свою правоту. Кроме того, нарушение было зафиксировано в декабре, препарат не влияет на спортивные результаты, вещество в микродозе, а после все пробы чистые.

С другой стороны – на олимпийский лёд выйдет девушка, которая нарушила антидопинговые правила. Это установленный факт (в отличие от факта её вины), и, согласно кодексу ВАДА, неблагоприятный результат допинг-пробы – это нарушение, за которое должно последовать соответствующее наказание, если обвиняемый не сможет доказать свою невиновность. Тут можно понять тех, кто возмущается, что выход Валиевой на лёд нарушает принципы «чистого спорта». МОК попытался найти какой-то взвешенный вариант, который хоть как-то успокоит разъярённую публику, недовольную, что «грязная спортсменка» будет соревноваться.

Но одна вещь очевидна: эта ситуация дала аргументы ISU, что нужно повышать возрастной ценз, так как девочки в 15 лет могут иметь не только физические преимущества, но и юридические.