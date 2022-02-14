РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой

Как удалось установить РУСАДА, проба 15-летней фигуристки от 25 декабря 2021-го была передана в лабораторию в срок, достаточный для выполнения необходимых процедур. Несмотря на задержки, вызванные пандемией коронавируса, лаборатория имела возможность предоставить информацию о сомнительном допинг-тесте еще в январе — то есть до старта Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория должна была выполнить анализ в приоритетном порядке, однако заявление о его результате было представлено только 7 февраля.