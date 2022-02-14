Павел Ростовцев сделал прогноз на мужскую эстафету по биатлону ОИ-2022

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев дал прогноз на мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 15 февраля.
«Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный, тренерам виднее. Полагаю, они изучили общее состояние спортсменов, результаты на тренировках. Сюрпризов тут нет.
Вместо Карима Халили мог бежать Даниил Серохвостов, но тренеры решили иначе. Это решение нужно уважать. Наверное, оно верное. В таком составе мы однозначно претендуем на медали, можем и за победу побороться. Хочу пожелать ребятам отличной стрельбы. Нет ничего страшного в промахах Логинова и Цветкова в гонке преследованияу. Завтра же будет новая гонка — и новый шанс», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.