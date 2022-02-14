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Олимпиада-2022
1 час назад

Павел Ростовцев сделал прогноз на мужскую эстафету по биатлону ОИ-2022

Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев дал прогноз на мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 15 февраля.

Павел Ростовцев сделал прогноз на мужскую эстафету по биатлону ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный, тренерам виднее. Полагаю, они изучили общее состояние спортсменов, результаты на тренировках. Сюрпризов тут нет.

Вместо Карима Халили мог бежать Даниил Серохвостов, но тренеры решили иначе. Это решение нужно уважать. Наверное, оно верное. В таком составе мы однозначно претендуем на медали, можем и за победу побороться. Хочу пожелать ребятам отличной стрельбы. Нет ничего страшного в промахах Логинова и Цветкова в гонке преследованияу. Завтра же будет новая гонка — и новый шанс», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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