Баннеры в поддержку Камилы Валиевой появились в Москве

Жители Москвы поддержали российскую фигуристку Камилу Валиеву, попавшую в скандал на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В столице появились баннеры в поддержку 15-летней спортсменки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На информационных сообщениях нанесена надпись «Камила, мы с тобой!» На некоторых зданиях города можно также заметить световое информационное табло с подобным содержанием.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ученице Этери Тутберидзе участвовать в личном турнире на Играх, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.

Короткую программу на Олимпиаде женщины покажут завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.