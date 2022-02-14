Тренеров Валиевой призвали пожизненно отстранить от спорта

«Я сочувствую Камиле, она сейчас в непростой ситуации, но те, кто ответственен за этот провал, должны быть пожизненно отстранены от спорта», — с таким призывом выступила Квек, говоря о тренерском штабе во главе с Этери Тутберидзе.