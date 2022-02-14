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Олимпиада-2022
1 час назад

Тренеров Валиевой призвали пожизненно отстранить от спорта

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка по хоккею на траве Сэм Квек опубликовала статью в британском The Mirror, где поделилась мнением о скандале на Играх в Пекине вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Текст доступен на сайте издания.

Тренеров Валиевой призвали пожизненно отстранить от спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

33-летняя участница Игр в Рио-де-Жанейро призналась, что симпатизирует 15-летней Валиевой. Она не поверила, что российская спортсменка могла сознательно употребить запрещенный препарат. Вместе с тем, сомнительную допинг-пробу Квек посчитала ошибкой непростительной и возложила вину на окружение Валиевой.

«Я сочувствую Камиле, она сейчас в непростой ситуации, но те, кто ответственен за этот провал, должны быть пожизненно отстранены от спорта», — с таким призывом выступила Квек, говоря о тренерском штабе во главе с Этери Тутберидзе.

Ранее 14 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в Олимпиаде. Россиянка выступит на личном турнире фигуристок, прокаты в рамках которого пройдут 15 и 17 февраля.

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