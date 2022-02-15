Россиянка пожаловалась на оставивших ее без медали Олимпиады-2022 судей

«Считаю, что меня сегодня просто засудили! Это было нечестно, это все, что я могу сказать о результатах. В последней попытке я сделала дабл-14, сегодня его никто не исполнял. Это сложнейший трюк, а по итогам попытки я получила всего 75 баллов! Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, мой проезд не на 75 баллов, это было нечестно», — цитирует РИА «Новости» Таталину.