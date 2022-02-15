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Олимпиада-2022
27 минут назад

Россиянка пожаловалась на судей, оставивших ее без медали ОИ-2022

Ura.Ru

Российская фристайлистка Анастасия Таталина считает, что судьи поставили ей несправедливую оценку после ее выступления на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка осталась вне призовой тройки, заняв четвертое место.

Россиянка пожаловалась на оставивших ее без медали Олимпиады-2022 судей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что меня сегодня просто засудили! Это было нечестно, это все, что я могу сказать о результатах. В последней попытке я сделала дабл-14, сегодня его никто не исполнял. Это сложнейший трюк, а по итогам попытки я получила всего 75 баллов! Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, мой проезд не на 75 баллов, это было нечестно», — цитирует РИА «Новости» Таталину.

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Ранее фристайлистка из Пермского края Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка получила 77,72 балла в третьей попытка. Первое место заняла австралийка, а второе — американка.

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